ИА «Ореанда-Новости». Дерматолог дал простые рекомендации, как избавиться от прыщей.

Первым дело надо правильно очищать кожу. Специалисты рекомендуют использовать косметические средства, содержащие альфагидрокислоту. Это вещество способствует лучшему отшелушиванию и росту новых клеток. 

Дерматолог также рекомендует использовать препараты, в которых есть антибиотики и витамин А, поскольку прыщи часто являются следствием инфекции и воспаления.

Ещё один хороший способ – пилинг кожи, но делать его должен обязательно профессиональный специалист.