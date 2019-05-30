30.05.2019, 17:44
Дерматолог рассказал, как избавиться от прыщей
ИА «Ореанда-Новости». Дерматолог дал простые рекомендации, как избавиться от прыщей.
Первым дело надо правильно очищать кожу. Специалисты рекомендуют использовать косметические средства, содержащие альфагидрокислоту. Это вещество способствует лучшему отшелушиванию и росту новых клеток.
Дерматолог также рекомендует использовать препараты, в которых есть антибиотики и витамин А, поскольку прыщи часто являются следствием инфекции и воспаления.
Ещё один хороший способ – пилинг кожи, но делать его должен обязательно профессиональный специалист.
Первым дело надо правильно очищать кожу. Специалисты рекомендуют использовать косметические средства, содержащие альфагидрокислоту. Это вещество способствует лучшему отшелушиванию и росту новых клеток.
Дерматолог также рекомендует использовать препараты, в которых есть антибиотики и витамин А, поскольку прыщи часто являются следствием инфекции и воспаления.
Ещё один хороший способ – пилинг кожи, но делать его должен обязательно профессиональный специалист.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии