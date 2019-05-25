25.05.2019, 18:17
Дерматолог рассказал, как не допустить ранних морщин
ИА «Ореанда-Новости». Врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, что одной из причин раннего старения кожи является долгое пребывание на солнце без защитных кремов.
Кроме того, медик отметил, что это также может стать и причиной онкологического заболевания. Специалист подчеркнул, что фотостарение кожи происходит именно под воздействием солнечных лучей, а первым признаком этого процесса являются пигментные пятна.
Серов рассказал, что у тех, кто часто находится на солнце без защиты, первые морщины появляются на пять-семь раньше, чем у других.
Кроме того, медик отметил, что это также может стать и причиной онкологического заболевания. Специалист подчеркнул, что фотостарение кожи происходит именно под воздействием солнечных лучей, а первым признаком этого процесса являются пигментные пятна.
Серов рассказал, что у тех, кто часто находится на солнце без защиты, первые морщины появляются на пять-семь раньше, чем у других.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии