ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какой овощ нужно обязательно включить в рацион, чтобы сбросить лишние килограммы, пишет «МК».



Речь идёт о листовой капусте кале. В этом овоще много воды и небольшое количество калорий. Капуста может понизить холестерин, а в её составе есть витамины К, А, В2 и В6.



Кроме того, кале содержит значительное количество растительного легкоусвояемого белка, в котором присутствуют многие незаменимые аминокислоты. Есть в такой капусте и омега-3 жирные кислоты.