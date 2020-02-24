ИА «Ореанда-Новости». Эксперт по питанию из Германии Хайдрун Шуберт назвал продукты, которые считаются полезными, однако могут вызвать бессонницу, пишет РИА Новости.



Так, среди перечисленных оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка, а также напитки с содержанием кофеина.



По словам специалиста, сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. А чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.



Что касается солодки, то в ней есть много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление.



Кофеин стимулирует нервную систему и может привести к бессоннице. Это вещество содержится не только в кофе, но и чае и различных энергетических напитках.