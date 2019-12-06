ИА «Ореанда-Новости». Немецкий диетолог Маттиас Ридль рассказал, какие продукты помогут снизить риск развития различных опасных болезней, пишет «МедикФорум».



Специалист отметил, что авокадо, миндаль и оливковое масло помогут снизить риск атеросклероза. Эти продукты, как отмечают диетолог, помогают поднять в организме уровень хорошего холестерина.



А ананас, по словам Ридля, будет полезен тем, кто страдает о гипертонии. Им также стоит обратить внимание на свёклу и гибискус.