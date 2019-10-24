ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».



Так, специалист отметила, что нельзя пить какао с молоком. Диетолог порекомендовала разводить какао-порошок просто кипятком. Дело в том, что в какао много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение молочного кальция.



Не советует врач также сочетать белый хлеб и варенье. В этом блюде очень много быстрых углеводов, которые поднимают уровень сахара в крови. Это чревато диабетом и ожирением.



Диетолог и против перекуса из отрубей с молоком. По её словам, эти два продукта нейтрализуют пользу каждого из них отдельно.