ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Либби Миллс рассказала о том, как избавиться от жира на животе и похудеть, пишет «МедикФорум».



Так, специалист отметила, что бобовые идеальны для организма в качестве белкового продукта. Кроме того, Миллс отметила, что стоит обратит внимание на орехи – в них много ненасыщенных жирных кислот, белка и клетчатки. Горсть орехов на завтрак поможет поддерживать уровень сахара в крови и поддержит чувство сытости.



Не стоит забывать о зелёных овощах, которые будут идеальны на завтрак, утверждает диетолог. Она отметила, что в таких овощах есть пищевые волокна, которые обладают пребиотическим действием.