ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог перечислила продукты, которые стоит употреблять для профилактики сезонных заболеваний. Лидия Ионова в беседе с газетой «Вечерняя Москва» напомнила, что ни один продукт не сможет заменить медикаменты, однако способен помочь с иммунитетом.

Так, в профилактических целях помогут морская капуста, лук, чеснок и имбирь. Врач подчеркнула, что не стоит ждать пользы от продуктов, если болезнь уже перешла в «запущенную» стадию.

Также Ионова отметила, что в период эпидемий нужно обязательно обеспечить себя вышеперечисленными продуктами, добавив в список карри и куркуму. Для профилактики инфекционных болезней важно есть ягоды и крестоцветные растения.