ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты могут стать причиной бессонницы, пишет «Вечерняя Москва».



Так, специалист рассказала, что предшественником гормона сна является гормон триптофан. Он вырабатывается, когда на улице темнеет. Аналогичная аминокислота содержится в продуктах животного происхождения. Например, в мясе.



Соломатина также рассказала, что на некоторых людей усыпляюще действует шоколад. А вот солёные и острые сыры организм могут взбодрить. Врач также порекомендовала отказаться от перца, чеснока и имбиря перед сном.