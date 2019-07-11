ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, от каких продуктов лучше отказаться после 60 лет, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по совету специалиста, следует отказаться от полуфабрикатов, так как в них очень много соли и жира, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в этих продуктах есть усилители вкуса, которые вредны для поджелудочной железы.



Стоит также держаться подальше от жареного мяса. Так как в нём в процессе жарки образуются канцерогены, оказывающие негативное влияние на поджелудочную железу и кишечник.



Пожилым людям следует также отказаться от белого хлеба из пшеничной муки, так как этот продукт содержит очень много углеводов, чрезмерное употребление которых приводит к ожирению и повышению глюкозы в крови.



Диетолог также рекомендует умеренно употреблять соль и сахар.