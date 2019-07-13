Так, специалист советует есть больше белка, уменьшая количество углеводов в рационе. При таком питании можно худеть, не чувствуя голода. Мауэр также рекомендует отказаться от сладких напитков. Их надо заменить водой или зелёным чаем.Диетолог отмечает, что половину порции на тарелке должны составлять овощи. При этом Мауэр говорит о том, что есть следует только натуральное, отказавшись от полуфабрикатов. Кроме того, по её словам, нужно держать под рукой полезные перекусы, убрать из поля зрения конфеты и прочие сладости.