ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сухофрукты могут принести наибольшую просьбу, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что в сухофруктах больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих плодах. Самым полезным сухофруктом диетолог назвали чернослив и тёмный изюм. В них много антиоксидантов. Они притормаживают процесс старения и оздоравливают сердце.



Полезны также и сушенные яблоки – в них много калия. Манго, в котором содержится бета-каротин, благотворно влияет на кожу и слизистые.



Соломатина рекомендует промыть сухофрукты тёплой водой, но не кипятком, так как он разрушает содержащиеся в сухофруктах элементы.