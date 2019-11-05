Так, по мнению врача, самыми вредными являются дешёвые продукты, при изготовлении которых используют сахар и трансжиры. Пончики, как утверждает диетолог, являются одним из самых вредных лакомств – их говорят в кипящем масле, а в начинку добавляют усилители вкуса.Жевательный мармелад, как говорит Соломатина, также можно отнести к вредным сладостям – в его составе есть химические загустители. Не стоит злоупотреблять газировкой, так как в ней тоже много сахара и вредных добавок.