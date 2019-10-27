ИА «Ореанда-Новости». Испанский эксперт-диетолог рассказала, как родители портят детское пищеварение.

По словам Лусии Мартинес многие родители задумываются о правильном питании ребёнка только тогда, когда у того возникают проблемы со здоровьем. Хотя, здоровая еда должна быть на столе с самого рождения чада.

В рационе детей часто преобладает сахар. Он содержится в детских пюре, сухих смесях и в большинстве промышленных продуктов. Кроме того, не стоит кормить ребёнка однородной пищей. Он должен «исследовать», формирует в голове широкое представление о еде. Пюре и каши делают его пассивным.

Родители допускают ошибку, думая, что в наггетсах, колбасе и рыбных палочках содержится достаточно курицы, красного мяса и рыбы. В переработанном виде они несут лишь опасность для организма.