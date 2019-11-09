ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог рассказал о пользе, вреде и мере употребления мандаринов.

О мандаринах Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».

Диетолог отметила мандарины как фрукты с большим содержанием необходимых человеку витаминов и микроэлементов. Кроме того, мандарины содержат огромное количество антиоксидантов, что помогает бороться с болезнетворными бактериями. Поэтому цитрус является лучшим продуктом для борьбы с иммунодефицитом. Его лучше употреблять в осенне-зимний сезон, когда вирусные заболевания достигают пика.

Однако о мандаринах лучше забыть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность желудка. Таким не стоит забывать о дискомфорте, который может причинить этот фрукт. Также не стоит употреблять его на голодный желудок, так как это тоже может повлиять на среду желудка.

Кроме того, диетолог отметила вред средств, которыми обрабатывают мандарины. Она посоветовала более тщательно мыть фрукты и выбирать их с осторожностью.