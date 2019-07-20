ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах крыжовника, а также объяснила, кому эта ягода противопоказана, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по словам специалиста, в крыжовнике много органических кислот, клетчатки, которая способствует выводу холестерина из организма. Но есть эту ягоду можно не всем.



Соломатина отмечает, что так как крыжовник – это кислая ягода, от него стоит отказаться тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта. Врач добавила, что при гастрите крыжовник может нанести больше вреда, чем пользы.