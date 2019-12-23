Специалист пояснила, что есть щелочные и кислотные минеральные воды. При некоторых заболеваниях, например, при гастрите, кислотные воды могут нанести вред.Соломатина отметила, что лечебную минеральную воду пить без назначения врача вообще нельзя. Здоровый человек, если будет пить такую воду, может заработать проблемы со здоровьем. При этом столовую минеральную воду можно пить без ограничений.