23.12.2019, 19:09
Диетолог объяснила, кому нельзя пить минеральную воду
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина рассказал, что для некоторых людей минеральная вода может быть опасна, пишет «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что есть щелочные и кислотные минеральные воды. При некоторых заболеваниях, например, при гастрите, кислотные воды могут нанести вред.
Соломатина отметила, что лечебную минеральную воду пить без назначения врача вообще нельзя. Здоровый человек, если будет пить такую воду, может заработать проблемы со здоровьем. При этом столовую минеральную воду можно пить без ограничений.
Специалист пояснила, что есть щелочные и кислотные минеральные воды. При некоторых заболеваниях, например, при гастрите, кислотные воды могут нанести вред.
Соломатина отметила, что лечебную минеральную воду пить без назначения врача вообще нельзя. Здоровый человек, если будет пить такую воду, может заработать проблемы со здоровьем. При этом столовую минеральную воду можно пить без ограничений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии