ИА «Ореанда-Новости». Член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что набор веса после отказа от сигарет происходит у тех, кто не справился с так называемым синдромом отмены, пишут «Известия».



Этот синдром возникает, когда человек бросает пагубную привычку. Он пытается компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина вкусной, но зачастую вредной, едой.



Диетолог отметила, что те, кто бросил купить и придерживаются правильного питания, вес не набирают. При этом ярко выраженный синдром отмены длится две-три недели. В этом время особенно важно следить за своим рационом.