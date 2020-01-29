29.01.2020, 17:33
Диетолог объяснила причину ожирения школьников
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах развития ожирения у школьников, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, пищевые привычки в семье являются отправной точкой ожирения школьников. На лишний вес, по словам врача, влияет также и уровень физических нагрузок, стресс, режим сна и другие факторы.
Медик также посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо. Она подчеркнула, что это поможет школьникам отказаться от вредных перекусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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