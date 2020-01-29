ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах развития ожирения у школьников, пишет РИА Новости.



По словам специалиста, пищевые привычки в семье являются отправной точкой ожирения школьников. На лишний вес, по словам врача, влияет также и уровень физических нагрузок, стресс, режим сна и другие факторы.



Медик также посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо. Она подчеркнула, что это поможет школьникам отказаться от вредных перекусов.