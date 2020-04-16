ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что на ночь можно есть яичные белки – они активизируют выработку соматотропного гормона, благодаря которому происходит сжигание жира, пишет РИА Новости.



При этом специалист отметил, что есть белки можно в любом виде, например, можно сделать яичницу.



По словам диетолога, у тех его пациентов, которые каждый вечер перед сном съедали два яичных белка, стабильно снижался вес. У тех, кто пренебрегал этой рекомендацией, масса тела не уменьшалась. Диетолог также отметил, что на ночь можно есть и овощи, которые дадут чувство насыщения и заполнят желудок.