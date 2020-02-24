ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что можно есть, чтобы уменьшить количество жира на животе, пишет «МК».



Так, по словам диетологов, стоит обратить внимание на фрукты, в которых много полезных веществ и клетчатки. При этом о фруктовом соке стоит забыть, так как в нём много сахара.



Кроме того, полезен в борьбе с жиром будет и греческий йогурт. В нём много белка, который даёт ощущение сытости на долгое время.



В качестве продукта для перекусов диетологи рекомендуют использовать орехи. В каждом из них много белка и полезных жиров, они сытные и питательные. По статистике, люди, которые едят орехи 2–3 раза в неделю, на 31% реже набирают лишний вес.



Очень полезной для работы организма будет рыба, особенно жирных сортов. Она позволяет соблюдать необходимый гормональный баланс и способствует набору мышечной массы.