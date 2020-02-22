22.02.2020, 17:33
Диетолог рассказал о неожиданных свойствах гречки
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что гречка может стать одним из секретов долголетия, если есть её регулярно, пишет РИА Новости.
По словам врача, в этой крупе много клетчатки, которая очищает кишечник от продуктов распада, что защищает организм от злокачественных новообразований в этом органе.
Кроме того, в гречке мало калорий, но она даёт долгое ощущение сытости, что может быть полезным в борьбе с лишним весом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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