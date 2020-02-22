ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что гречка может стать одним из секретов долголетия, если есть её регулярно, пишет РИА Новости.



По словам врача, в этой крупе много клетчатки, которая очищает кишечник от продуктов распада, что защищает организм от злокачественных новообразований в этом органе.



Кроме того, в гречке мало калорий, но она даёт долгое ощущение сытости, что может быть полезным в борьбе с лишним весом.