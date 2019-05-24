Специалист отметил, что курица, овощи и нежирные соусы – это отличный вариант перекуса в течение рабочего дня. Но при этом есть две проблемы, считает врач.Первая – большое количество масла, которое повар добавляет в шаурму. Обложко порекомендовал просить приготовить без него. Кроме того, стоит воздержаться и от теста на концах шаурмы. Диетолог посоветовал его выбросить, а съесть только основную часть блюда.