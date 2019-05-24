24.05.2019, 15:40
Диетолог рассказал о пользе шаурмы
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Сергей Обложко заявил, что шаурма – это полезный перекус, поскольку в ней содержатся все необходимые организмы элементы правильного питания, пишут РИА Новости.
Специалист отметил, что курица, овощи и нежирные соусы – это отличный вариант перекуса в течение рабочего дня. Но при этом есть две проблемы, считает врач.
Первая – большое количество масла, которое повар добавляет в шаурму. Обложко порекомендовал просить приготовить без него. Кроме того, стоит воздержаться и от теста на концах шаурмы. Диетолог посоветовал его выбросить, а съесть только основную часть блюда.
Специалист отметил, что курица, овощи и нежирные соусы – это отличный вариант перекуса в течение рабочего дня. Но при этом есть две проблемы, считает врач.
Первая – большое количество масла, которое повар добавляет в шаурму. Обложко порекомендовал просить приготовить без него. Кроме того, стоит воздержаться и от теста на концах шаурмы. Диетолог посоветовал его выбросить, а съесть только основную часть блюда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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