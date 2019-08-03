ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Александр Немов объяснил, какой вид спорта лучше всего выбрать для борьбы с лишним весом, пишет «Вечерняя Москва».



Так, специалист отмечает, что от лишнего веса лучше всего поможет избавиться ходьба. При этом её надо организовать определённым способом, сменяя степень нагрузки.



Немов отметив, что ходьба должна быть неравномерной – нужно сначала идти нормально, потом 203 минуты ускоряться, а потом опять замедляться. Кроме того, можно также бегать трусцой. Этих упражнений достаточно, чтобы нагрузки были умеренные, а калории сжигались.