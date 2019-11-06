Кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что на завтра лучше всего подойдут творог, яйца, а также немного рыбы или мяса. Кроме того, хорошим вариантом для первого приёма пищи будет каша, например, овсянка. Эта каша даёт длительное чувство сытости.При этом диетологи утверждают, что йогурт с утра – это не лучшее решение. Особенно если это самостоятельное блюдо. Через 15-20 минут этот продукт уходит из желудка, а орган продолжает выделять ферменты и соляную кислоту.Эксперты также добавили, что тем, кто любит бутерброды, нужно заменить обычный хлеб цельнозерновым, а колбасу – мясом.