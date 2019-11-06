06.11.2019, 17:38
Диетолог рассказал, с какого завтрака надо начинать день
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, какие продукты утром дадут заряд бодрости на целый день, пишет РИА Новости.
Кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что на завтра лучше всего подойдут творог, яйца, а также немного рыбы или мяса. Кроме того, хорошим вариантом для первого приёма пищи будет каша, например, овсянка. Эта каша даёт длительное чувство сытости.
При этом диетологи утверждают, что йогурт с утра – это не лучшее решение. Особенно если это самостоятельное блюдо. Через 15-20 минут этот продукт уходит из желудка, а орган продолжает выделять ферменты и соляную кислоту.
Эксперты также добавили, что тем, кто любит бутерброды, нужно заменить обычный хлеб цельнозерновым, а колбасу – мясом.
Кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что на завтра лучше всего подойдут творог, яйца, а также немного рыбы или мяса. Кроме того, хорошим вариантом для первого приёма пищи будет каша, например, овсянка. Эта каша даёт длительное чувство сытости.
При этом диетологи утверждают, что йогурт с утра – это не лучшее решение. Особенно если это самостоятельное блюдо. Через 15-20 минут этот продукт уходит из желудка, а орган продолжает выделять ферменты и соляную кислоту.
Эксперты также добавили, что тем, кто любит бутерброды, нужно заменить обычный хлеб цельнозерновым, а колбасу – мясом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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