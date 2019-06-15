15.06.2019, 15:42
Диетолог рассказала, чем опасен томатный сок
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты напомнили, что кроме полезных свойств у томатного сока есть ещё и противопоказания.
Так, этот напиток может усиливать секрецию желудочной кислоты и обострять чувство дискомфорта при изжоге. Врач подчеркнул, что именно из-за этого качества от употребления томатного сока лучше воздержаться тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, специалисты также рекомендуют не пить сок, купленный в магазине, - в нем слишком много соли и нет мякоти, что значительно уменьшает пользу напитка.
Так, этот напиток может усиливать секрецию желудочной кислоты и обострять чувство дискомфорта при изжоге. Врач подчеркнул, что именно из-за этого качества от употребления томатного сока лучше воздержаться тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, специалисты также рекомендуют не пить сок, купленный в магазине, - в нем слишком много соли и нет мякоти, что значительно уменьшает пользу напитка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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