Так, этот напиток может усиливать секрецию желудочной кислоты и обострять чувство дискомфорта при изжоге. Врач подчеркнул, что именно из-за этого качества от употребления томатного сока лучше воздержаться тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.Кроме того, специалисты также рекомендуют не пить сок, купленный в магазине, - в нем слишком много соли и нет мякоти, что значительно уменьшает пользу напитка.