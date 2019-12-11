ИА «Ореанда-Новости». Диетолог из Испании заявила, что ряд продуктов, которые считаются вредными, иногда бывают даже полезны для организма, пишет «МК».



Так, специалист отметила, что утверждения о том, что куриные яйца повышают холестерин и способствует риску развития гипертонии несправедливы. Иногда, по словам диетолога, нужно употреблять и вредные продукты: яйца, арахисовое масло, мясо и газировку. В яйцах, например, есть аминокислоты, белки, минералы, которые нужны организму.



Натуральные йогурты и цельное молоко тоже нужно включить в рацион, а арахисовое масло не приобретать в магазине, а готовить самостоятельно, мясо лучше выбирать обезжиренное. Все эти продукты просто жизненно необходимы человеческому организму для здорового функционирования.