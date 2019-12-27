ИА «Ореанда-Новости». Диетолог объяснила, с какой частотой лучше есть сладкие кондитерские изделия.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы оценила частоту желательного потребления сладостей. Она также рассказала, какие кондитерские изделия лучше всего выставить на праздничный стол. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Антонина Стародубова отметила, что кондитерские изделия являются праздничной едой. Это значит, что ими не нужно злоупотреблять и стоит ограничиться одним разом в неделю.

Врач также объяснила, что есть «здоровые десерты», в которых сахар содержится лишь в необходимых организму объёмах. В пример она привела фрукты и десерты на их основе, которые содержат в себе небольшое количество сахара.