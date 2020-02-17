ИА «Ореанда-Новости». Французский диетолог Паскаль Гурдон заявила, что есть сладкое и не толстеть при этом возможно, пишет «Российская газета».



Так, специалист отметила, что, если человек голоден и ест сладкое, но останавливается в тот момент, когда насыщается десертом, проблем не будет.



Однако, если человек больше не голоден, но продолжает есть, это уже будет превращаться в лишние килограммы. Она отметила, что лишний вес появляется тогда, когда человек потребляет больше калорий, чем ему нужно.