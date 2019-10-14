14.10.2019, 21:59
Диетолог рассказала, как не набрать вес во время зимы
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина объяснила, как осенью и зимой сохранить фигуру, пишет «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что при уменьшении солнечного света, у человека может начаться хандра. Чтобы восполнить витамин D достаточно съесть, например, маленький кусочек печени трески.
Диетолог отметила, что нужно не убирать из рациона овощи, даже несезонные. Врач также добавила, что можно есть бананы, горький шоколад, немного орехов, хурму и морскую капусту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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