ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина объяснила, как осенью и зимой сохранить фигуру, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что при уменьшении солнечного света, у человека может начаться хандра. Чтобы восполнить витамин D достаточно съесть, например, маленький кусочек печени трески.



Диетолог отметила, что нужно не убирать из рациона овощи, даже несезонные. Врач также добавила, что можно есть бананы, горький шоколад, немного орехов, хурму и морскую капусту.