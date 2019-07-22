ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какой продукт положительно влияет на нервную систему, пишет РИА Новости.



Специалист сообщила, что нервной системы очень полезен молодой зелёные горошек. В нём много витаминов группы В и магния. В горошке также есть белок, который укрепляет мышцы и повышает иммунитет.



Диетолог также советует есть летом больше свежей зелени и пряных трав, полезных благодаря витаминам С, А, Е, группы B и минералам. По словам Стародубова, в рацион также нужно включить кабачки, в которых много клетчатки, кальция и калия.