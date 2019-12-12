ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что несмотря на то, что мандарины и апельсины содержат полезные для организма вещества, они могут нанести и вред, пишут «Известия».



Так, по словам специалиста, у мандаринов содержание фруктозы на 7% выше, чем у апельсинов, благодаря чему они слаще. Таким образом эти цитрусовые не рекомендуется есть диабетикам. Что касается апельсинов, они противопоказаны людям с гастритом, так как раздражают слизистую желудка.



Помимо этого, подчеркнула специалист, и мандарины, и апельсины обладают мочегонным эффектом, потому рекомендуются беременным для предотвращения отеков. Людям же с почечными заболеваниями употреблять цитрусовые следует с осторожностью.