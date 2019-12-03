ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие традиционные новогодние блюда могут нанести наименьший вред ущерб организму, пишет «Вечерняя Москва».



Основной ошибкой россиян специалист назвали то, что граждане в течение 31 декабря ничего не едят, готовясь к празднику, а ночью нагружают организм большим количеством еды.



При этом, по словам диетолога, некоторые продукты могут привести к серьёзным последствиям для организма. Так, опасным блюдом может быть популярная селёдка под шубой. Диетолог отметила, что с осторожностью к этому блюду надо относиться тем, у кого высокий гликемический индекс. В этом блюде есть варёные овощи, которые при термической обработке выделяют крахмал. Он увеличивает уровень сахара в крови. Когда человек есть это блюдо, уровень сахара в крови поднимается, а потом падает. Это может вызвать чувство усталости.



Кроме того, основной ингредиент, сельдь, может быть опасной для тех, кто страдает от повышенного давления. Соль задерживает в организме жидкость, что может стать причиной повышения давления.