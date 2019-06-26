ИА «Ореанда-Новости». Специалист отметила, что употреблене жиров – очень важно для организма, так как они являются строительным материалом.



Так, некоторые жиры, например, которые есть в оливковом и подсолнечном маслах, очень полезны для организма. Кроме того, в них есть витамин Е.



К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы. Отмечается также, что немного сметаны или сливок совсем не помешают организму, поскольку молочные жиры играют важную роль в системе защиты нервной системы.