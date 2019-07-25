25.07.2019, 16:17
Диетолог рассказала о самом вредном и полезном завтраке
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, чем завтракать, чтобы сохранять оптимальное здоровье.
Эксперты отмечают, что завтрак должен быть сытным. В нём должны быть сложные углеводы и белки, которые помогут сохранить работоспособность, энергию и чувство сытости в течение дня.
Медики рекомендуют отказаться от низкокалорийных завтраков, так как потом появялется повторное чувство голода. Диетолог Елена Соломатина советует утром выбирать цельнозерновые каши, омлет, сыр или творог. А вот начинать день со сладостей, булочек и колбасы не рекомендуется, пишет «Вечерняя Москва».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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