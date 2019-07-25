ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, чем завтракать, чтобы сохранять оптимальное здоровье.



Эксперты отмечают, что завтрак должен быть сытным. В нём должны быть сложные углеводы и белки, которые помогут сохранить работоспособность, энергию и чувство сытости в течение дня.



Медики рекомендуют отказаться от низкокалорийных завтраков, так как потом появялется повторное чувство голода. Диетолог Елена Соломатина советует утром выбирать цельнозерновые каши, омлет, сыр или творог. А вот начинать день со сладостей, булочек и колбасы не рекомендуется, пишет «Вечерняя Москва».