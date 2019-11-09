Так, медики утверждают, что в грибе есть много уксуснокислых бактерий и дрожжей. Эти элементы могут вызвать синуситы и риниты, а также стать причиной аллергии.Кроме того, диетологи говорят о том, что чайный гриб негативно влияет на нервную систему и мозг. Он также противопоказан тем, кто болеет диабетом, так как в нём много сахара.