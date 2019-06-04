Специалист отметила, что при резком голодании организм перестаёт вырабатывать ферменты в необходимом объёме. А потом, когда человек уезжает в отпуск и начинает нормально питаться, желудок не может переварить такое количество еды. Из-за этого организм вновь откладывает жир, и тогда сброшенные килограммы сразу же возвращаются.Врач также напомнила, что постоянное может развить хронические заболевания.