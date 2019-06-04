04.06.2019, 17:23
Диетолог заявила о вреде похудения и голодания перед отпуском
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что попытки похудеть перед отдыхом могут повлечь за собой ещё большие проблемы с лишним весом.
Специалист отметила, что при резком голодании организм перестаёт вырабатывать ферменты в необходимом объёме. А потом, когда человек уезжает в отпуск и начинает нормально питаться, желудок не может переварить такое количество еды. Из-за этого организм вновь откладывает жир, и тогда сброшенные килограммы сразу же возвращаются.
Врач также напомнила, что постоянное может развить хронические заболевания.
Специалист отметила, что при резком голодании организм перестаёт вырабатывать ферменты в необходимом объёме. А потом, когда человек уезжает в отпуск и начинает нормально питаться, желудок не может переварить такое количество еды. Из-за этого организм вновь откладывает жир, и тогда сброшенные килограммы сразу же возвращаются.
Врач также напомнила, что постоянное может развить хронические заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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