ИА «Ореанда-Новости». Немецкие диетологи рассказали о пяти эффективных способов избавления от лишних килограммов.



Так, прежде всего эксперты советуют обратить внимание на здоровый сон, который должен длиться не менее 7-8 часов. Недосып приводит к изменениям настроения и калорийным перекусам.



Ещё один способ в борьбе с лишним весом – силовые тренировки. Для похудения достаточно тренироваться два-три раза в неделю.На третьем месте среди рекомендаций диетологов — употребление сложных углеводов. К ним относят гречку, цельнозерновые продукты и многое другое.



Ещё один способ похудеть — добавить в рацион постный белок и здоровые жиры. Замыкает пятёрку советов по похудению создание дефицита калорий. Чтобы избавиться от лишнего веса, нужно уменьшить калорийность своего рациона примерно на 150-300 ккал.