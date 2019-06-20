20.06.2019, 17:45
Диетологи назвали полезные свойства рыбы
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявили, что есть рыбу из-за её полезных свойств нужно не реже, чем 2-3 раза в неделю.
Так, в рыбе есть много белка, йода, витаминов и минералов. Кроме того, в ней также содержится Омега-3, которая очень нужна организму. Эта кислота предотвращает слепоту и защищает зрение в старости.
Кроме того, учёные выяснили, что часто употребление рыбы снижает риск сердечных заболеваний. Рыба также полезна для мозга и костей. Врачи также установили, что употребление рыбы детьми снижает риск развития астмы на 24 %.
Так, в рыбе есть много белка, йода, витаминов и минералов. Кроме того, в ней также содержится Омега-3, которая очень нужна организму. Эта кислота предотвращает слепоту и защищает зрение в старости.
Кроме того, учёные выяснили, что часто употребление рыбы снижает риск сердечных заболеваний. Рыба также полезна для мозга и костей. Врачи также установили, что употребление рыбы детьми снижает риск развития астмы на 24 %.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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