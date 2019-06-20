Так, в рыбе есть много белка, йода, витаминов и минералов. Кроме того, в ней также содержится Омега-3, которая очень нужна организму. Эта кислота предотвращает слепоту и защищает зрение в старости.Кроме того, учёные выяснили, что часто употребление рыбы снижает риск сердечных заболеваний. Рыба также полезна для мозга и костей. Врачи также установили, что употребление рыбы детьми снижает риск развития астмы на 24 %.