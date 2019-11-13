ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отмечают, что правильное питание и физические нагрузки не всегда могут помочь в борьбе с лишним весом, пишут «Известия».



Так, диетологи утверждают, что необходимо держать под контролем количество съеденного. Одной из самых плохих привычек эксперты назвали приём пищи перед телевизором или монитором, так как в этом случае съедается гораздо больше.



Кроме того, диетологи рекомендуют не есть очень быстро, так как организм чувствует сытость только через 20 минут.



Среди вредных привычек также называется неправильный выбор продуктов. Эксперты советуют отказаться от калорийной и жирной еды. Свой выбор стоит остановить на богатых клетчаткой продуктах.