По словам Усенко, похудению мешают свежие овощи, так как они бродят в организме и нарушают пищеварение. Эксперт отметила, что овощи необходимо употреблять только после термической обработки.Кроме того, в запретном списке оказались ягоды и фрукты. В частности, речь идёт о цитрусовых, бананах, яблоках и винограде. Не рекомендуется также употреблять каши, мюсли, кукурузу, отруби, мучное, омлет и яичницу, кондитерские изделия, газировку и пиво.При этом Усенко подчёркивает, что такой большой список запретного не значит, что нужно «питаться воздухом». Диетолог предлагает следить за балансом жиров, белков и углеводов, а также следить за реакциями организма на определённые продукты.