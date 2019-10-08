Главное, чтобы в продуктах, которые человек ест перед сном, не содержалось рафинированных углеводов и крахмала. Американские учёные пришли к выводу, что белок, который употребили за полчаса до сна, помогает ускорить метаболизм.Учёные отнесли к продуктам, разрешённым на ночь, например, нежирный творог. Можно также перекупить орехами. В качестве ночного перекуса также можно взять моцареллу – в ней много витамина D. Этого элемента много и в куриных яйцах - их тоже можно есть на ночь. В них также много селена, витамина А и железа.