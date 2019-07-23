В первую очередь стоит отказаться от хлеба и мучных изделий, так как при их приготовлении используется пропионат кальция и сорбиновая кислота. Вещества продлевают срок годности продуктов и приводят к появлению нежелательных килограммов.Стоит также забыть о рыбных палочках, так как в их составе очень много соли и жиров. Вместо них лучше выбрать натуральную рыбу. К набору веса приводит и употребление лапши быстрого приготовления. Примечательно, что эксперты отметили вредность йогуртов, которые содержат сахар и различные ароматизаторы.