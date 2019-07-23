23.07.2019, 21:23
Диетологи назвали продукты, которые вредят похудению
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты составили список продуктов, которые необходимо исключить из рациона, если есть цель избавиться от лишнего веса, пишет «Медикфорум».
В первую очередь стоит отказаться от хлеба и мучных изделий, так как при их приготовлении используется пропионат кальция и сорбиновая кислота. Вещества продлевают срок годности продуктов и приводят к появлению нежелательных килограммов.
Стоит также забыть о рыбных палочках, так как в их составе очень много соли и жиров. Вместо них лучше выбрать натуральную рыбу. К набору веса приводит и употребление лапши быстрого приготовления. Примечательно, что эксперты отметили вредность йогуртов, которые содержат сахар и различные ароматизаторы.
В первую очередь стоит отказаться от хлеба и мучных изделий, так как при их приготовлении используется пропионат кальция и сорбиновая кислота. Вещества продлевают срок годности продуктов и приводят к появлению нежелательных килограммов.
Стоит также забыть о рыбных палочках, так как в их составе очень много соли и жиров. Вместо них лучше выбрать натуральную рыбу. К набору веса приводит и употребление лапши быстрого приготовления. Примечательно, что эксперты отметили вредность йогуртов, которые содержат сахар и различные ароматизаторы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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