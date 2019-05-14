14.05.2019, 16:49
Диетологи назвали пять «полезных» продуктов, от которых растёт вес
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, какие продукты, считающиеся диетическими, приводят к увеличению веса.
Так, оказалось, что на вес влияют все виды обезжиренного йогурта. Это объясняется тем, что производители вместо жиров добавляет туда больше сахара.
Не помогут похудеть и хлебцы, сделанные из белой муки. Диетологи настаивают, что хлебцы должны быть сделаны из цельного зерна и злаков.
Сладкие сырки также попали в список вредных продуктов – в них минимум творога и очень много сахара. Специалисты отмечают, что мёд также нельзя назвать диетическим продуктом. Кроме того, желающие похудеть должны держаться подальше от соков из пакетов – в них много красителей и вредных добавок.
Так, оказалось, что на вес влияют все виды обезжиренного йогурта. Это объясняется тем, что производители вместо жиров добавляет туда больше сахара.
Не помогут похудеть и хлебцы, сделанные из белой муки. Диетологи настаивают, что хлебцы должны быть сделаны из цельного зерна и злаков.
Сладкие сырки также попали в список вредных продуктов – в них минимум творога и очень много сахара. Специалисты отмечают, что мёд также нельзя назвать диетическим продуктом. Кроме того, желающие похудеть должны держаться подальше от соков из пакетов – в них много красителей и вредных добавок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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