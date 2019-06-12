ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявили, что пшеничную муку нельзя отнести к продуктам правильного рациона.



Диетологи рекомендуют заменять её на гречневую муку, в которой много витаминов В и Е.



Кроме того, для очищения организма стоит использовать овсяную муку, так как в ней много витаминов А, В, С и Е. А вот запас клетчатки поможет восполнить кукурузная мука. Она также понижает уровень сахара в крови. Диетологи также рекомендуют рисовую и льняную муку.