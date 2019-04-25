Так, диетологи рекомендуют употреблять продукты, которые содержат хром, так как он способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови, снижает чувство голода и склонность к ожирению. Среди продуктов, которые содержат это вещество, эксперты называют фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.Ещё один способ – прерывистое голодание, то есть перерыв между приёмами пищи должен быть 14-16 часов.Третий способ – использовать корицу. В ней есть снижающий уровень сахара полифенол. Исследование показало, что корица снижает риск, связанный с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом диетологи напоминают, что перед какой-либо диетой нужно проконсультироваться с врачом.