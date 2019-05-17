17.05.2019, 21:58
Диетологи рассказали, чем опасны термически обработанные продукты
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из Национального института диабета, пищеварения и болезней почек в США заявили, что чересчур переработанные продукты приводят к быстрому набору веса.
Они провели эксперимент, в котором приняли участие 10 мужчин и 10 женщин в возрасте около 30 лет. Их разделили на группы – одна ела блюда быстрого приготовления, например, пиццу, сладости, пиццу из микроволновки, а другая – свежие фрукты, овощи, йогурты и каши. Калорийность рациона была одинакова для всех групп.
Оказалось, что за две недели те, кто ел обработанную пищу, поправились на килограмм, у них также наблюдались жировые отложения. Учёные говорят, что переработанные продукты имеют более насыщенный вкус и их хочется съесть больше, чем правильных.
Они провели эксперимент, в котором приняли участие 10 мужчин и 10 женщин в возрасте около 30 лет. Их разделили на группы – одна ела блюда быстрого приготовления, например, пиццу, сладости, пиццу из микроволновки, а другая – свежие фрукты, овощи, йогурты и каши. Калорийность рациона была одинакова для всех групп.
Оказалось, что за две недели те, кто ел обработанную пищу, поправились на килограмм, у них также наблюдались жировые отложения. Учёные говорят, что переработанные продукты имеют более насыщенный вкус и их хочется съесть больше, чем правильных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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