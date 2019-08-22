ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как часто и в каких количествах можно есть грибы, пишет РИА Новости.



Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, что грибы можно есть не более двух раз в неделю, а порции должны быть не большее 100-120 граммов.



Врач отметила, что чрезмерное увлечение этим продуктом может нанести вред органам желудочно-кишечного тракта. А если соблюдать меру, то можно получить пользу. В грибах много белка, витаминов А, С, В и других минеральных веществ. Но стоит помнить, что пищевая ценность гриба напрямую зависит от его возраста, поэтому рекомендуется употреблять молодые грибы.