Специалисты из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи выяснили, что в листовой зелени есть витамины, минеральные соли, а также эфирные масла и пигменты, которые оказывают позитивный эффект на организм.





Так, диетологи отмечают, что всего в одном пучке зелени есть дневная норма витаминов и микроэлементов. При этом больше всего антиоксидантов содержится в базилике, укропе, петрушке и кинзе.





В петрушке, например, витамина С больше, чем в лимоне. А в базилике много витамина К и Е, а также каротина. Диетологи рекомендуют всегда держать зелень на столе.