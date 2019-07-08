ИА «Ореанда-Новости» . Сами по себе грибы малокалорийный продукт, однако, рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

«Если мы их будем тушить, запекать в сметане, обжаривать в масле с луком, картофелем, то мы будем прибавлять в весе от того, что калорийность общего блюда будет высокая — именно за счёт того, что там будет большое количество жира», — сказала диетолог.

Поэтому тем, кто хочет включать грибы в свой рацион и не прибавлять в весе, нужно их использовать только в отварном виде в составе смешанных салатов, подчеркнула специалист.

Грибы — в первую очередь эстетический продукт. «В авторитетных ресторанах, если вам подадут овощи на гриле, там будет только один гриб, а может, даже лишь половинка шампиньона», — отметила Ольга Григорьян.

При этом пользы для организма от грибов мало, считает ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». «В грибах не очень высокая пищевая ценность. Там не так много минералов, нет витаминов, а если и есть белок, организму его трудно использовать», — заявила диетолог.

Поэтому грибы рассматривают как источник клетчатки, как наполнитель желудка для того, чтобы создать чувство насыщения, подчеркнула диетолог. К тому же по состоянию здоровья грибы можно есть не всем. «Грибы следует исключить из рациона при заболеваниях желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, а также при наличии аллергических реакций», — заключила Ольга Григорьян.